اقتران كواكب وشهب تنين.. تفاصيل 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر.

واستعرض تادرس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أهم هذه الظواهر، والتي تبدأ باكتمال بدر القمر وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس، وتأتي هذه الظواهر على النحو التالي:

1 أكتوبر

اكتمال بدر القمر حيث سيكون وجهه مضاء بالكامل، علما بأن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما البدر التام فسيكون 1 أكتوبر.

يعرف هذا البدر من قبل القبائل الأمريكية باسم بدر الصيد، وبدر الرحيل، ويسمى أحيانا هارفست مون أي البدر الذي يحدث قرب وقت الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام.

1 أكتوبر

عطارد في أعظم استطالة له، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية من الشمس تبلغ حوالي 25.8 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي وقت المساء بعد غروب الشمس مباشرة.

3 أكتوبر

اقتران الزهرة ونجم (رجل الأسد) فجرا حتى شروق الشمس.

3 أكتوبر

اقتران القمر والمريخ منذ شروقهما مساء في السادسة والنصف تقريبا وحتى فجر اليوم التالي.

7 أكتوبر

زخة شهب التنين، وهو زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، وتحدث هذه الزخة نتيجة حبيبات الغبار التي يخلفها المذنب جياكوميني الذي تم اكتشافه عام 1900.

تعتبر شهب التنين غير تقليدية حيث يكون أفضل مشاهدة لها في سماء المساء المبكر بدلا من بعد منتصف الليل كما يحدث في معظم الزخات الأخرى.

أفضل وقت للمشاهدة سيكون مبكرا من مكان مظلم بعيد عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

12 أكتوبر

اقتران القمر والحشد النجمي (خلية النحل Beehive) في برج السرطان.

13 أكتوبر

المريخ في المقابلة مع الشمس، حيث سيكون الكوكب الأحمر في أقرب وضع له بالنسبة الأرض ويضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وسيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئيا طوال الليل، وهو أفضل وقت لمشاهدة المريخ وتصويره.

14 أكتوبر

اقتران القمر والزهرة حيث يشرقان معا في الثالثة والثلث فجرا ويترافقان حتى شروق الشمس.

16 أكتوبر

القمر الجديد أو المحاق وفي هذا الوقت لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم الخافتة.

21 و22 أكتوبر

زخة شهب الجباريات وهي من الزخات المتوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة، وتنتج هذه الشهب عن طريق حبيبات الغبار التي يخلفها المذنب هالي الشهير.

تستمر هذه الزخة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 21 وصباح 22 أكتوبر، وأفضل مشاهدة لها ستكون من مكان مظلم بعيد عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.

22 أكتوبر

اقتران القمر والمشترى.

23 أكتوبر

اقتران القمر وزحل.

29 أكتوبر

اقتران القمر والمريخ، والاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر وهذه الكواكب صغيرة إلى حد ما وهو ما نسميه الاقتران.

31 أكتوبر

اكتمال بدر القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر ولذلك يطلق عليه اسم القمر الأزرق أو بلو مون، وهذا المصطلح ليس له علاقة بلون القمر ولكن لكون القمر أصبح بدرا مرتين خلال شهر ميلادي واحد، ويحدث هذا الحدث التقويمي النادر كل بضعة أشهر.

31 أكتوبر

أورانوس في المقابلة مع الشمس، حيث سيكون الكوكب الأزرق في أقرب وضع له بالنسبة الأرض ويضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

يكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام ويكون مرئيا طوال الليل وهو أفضل وقت لمشاهدة أورانوس وتصويره، علما بأنه يظهر كنقطة صغيرة زرقاء فقط نظرا لبعده الشاسع عن الأرض، وهذا في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.