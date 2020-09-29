حزب أبناء مصر: طعن جديد ضد قرار استبعاد قائمة الصعيد من انتخابات النواب

مصراوي

أعلن المستشار إيهاب وهبي، مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر، عضو المفوضية العليا للانتخابات بالحزب، أن الممثل القانوني لقائمة أبناء مصر والمستقلين لقائمة جنوب ووسط الصعيد تقدم صباح الثلاثاء، بصحيفة الطعن بمجلس الدولة، بعد أن تم معرفة أسباب رفض قبول القائمة، والتي تنحصر في خلو بعض الملفات من أوراق تم مراجعتها واستكمالها بالفعل.

وأشار " وهبى " في تصريحات له الثلاثاء، إلى أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى"، ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يحق " لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها ".

وتابع أن المادة (13) من قانون الهيئة، نصت على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان."