التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون ) - الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم الخميس ١ أكتوبر وحتى يوم الجمعة ٢ أكتوبر القادم، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 3/10/2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5/10/2020.

وأوضحت التعليم العالي، في بيان، اليوم الثلاثاء، الشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة اثناء اداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والسادة القائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتي :-

• الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

• بالإضافة إلى (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.