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وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح كورونا

02:21 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تشارك مصر بها تحت شعار "من أجل الإنسانية".

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزيرة توجهت إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" ظهر اليوم الاثنين، وخاضت مراحل التجربة وبانتظار حصولها على اللقاح.

ودعت الوزيرة للمشاركة في التجربة الإكلينيكية التي تشرف عليها وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية. ​

هالة زايد وزيرة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا

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