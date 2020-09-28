هيئة الكتاب تدشن خدمة "وحدة المؤلف" في معارض المحافظات

قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، تفعيل خدمة مكتب وحدة المؤلف بجميع معارض الأقاليم والمحافظات، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يكون أول تواجد لهذه الخدمة، في معرض الإسكندرية للكتاب الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2020 بأرض كوتة، وسيتم تواجد مقر لوحدة خدمة المؤلف داخل المعرض، كما ستتواجد وحدة خدمة المؤلف بالمعارض كافة التي تقيمها هيئة الكتاب بمختلف محافظات الجمهورية.

وكانت وحدة خدمة المؤلف، تأسست نهاية عام 2019 وتم تدشينها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2020، بهدف خدمة ومساعدة الكتاب والمؤلفين المتقدمين لنشر أعمالهم بداية من التقدم وإرسال الأعمال للجنة الفحص، وحتى طباعتها وطرحها بالمكتبات.

وتعد وحدة خدمة المؤلف، الإدارة الوحيدة داخل هيئة الكتاب المنوط بها استلام أعمال المؤلفين والتعامل معهم.