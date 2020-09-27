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"أبناء مصر": نستعد لحسم معركة "النواب" مبكرًا

11:15 م الأحد 27 سبتمبر 2020
"أبناء مصر": نستعد لحسم معركة "النواب" مبكرًا

الهيئة الوطنية للانتخابات

(مصراوي):


أعلن حزب "أبناء مصر"، اليوم الأحد، قبول الهيئة الوطنية للانتخابات للقائمة الانتخابية التي تقدم بها الحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأشار الحزب في بيان له، أن الحزب تقدم بقائمته لخوض الانتخابات في دائرة شرق الدلتا، والتي تضم محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث حصلت قائمة الحزب على رمز السلم.

وأشار البيان إلى أن حزب أبناء مصر، سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، في محافظات القاهرة والدقهلية وبني سويف وقنا والوادي الجديد، حيث ينافس الحزب للفوز بعدد 20 مقعدًا في تلك المحافظات.

وقال محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي للمفوضية العليا للانتخابات في الحزب، إن قوة الحزب تنبع من تشكيله لقائمة انتخابية بدون تحالفات على قطاع شرق الدلتا، ما يثبت قوة الحزب الجماهيرية وقدرته على تشكيل هيئة برلمانية قوية من جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه حزب وليد، إلا أنه استطاع أن يتصدر المشهد السياسي الحالي بدون أي تحالفات.

الهيئة الوطنية للانتخابات حزب أبناء مصر انتخابات مجلس النواب

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