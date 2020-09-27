وزيرة البيئة: التنمية المستدامة أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة هي أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وأن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تعد أحد العوامل الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في العرض الذي قدمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، حيث أوضحت الوزيرة اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على البيئة كأحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدة مراعاة مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ المشروعات ومواصلة التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية.

وأشارت فؤاد، إلى الدعم الدائم من رئيس الجمهورية وتأكيده على وعي المواطنين لافتة إلى أنه أقوى سلاح لمواجهة القضايا البيئية، وأن السعي إلى إصلاح المشكلات بالتزامن مع الحفاظ على الموارد القائمة أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجهات العالمية للحفاظ على البيئة التي تعمل على محورين رئيسيين وهما الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 138 مشروعا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية المختلفة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وجاري تنفيذ 16مشروعا بعدد 13 منشأة صناعية.