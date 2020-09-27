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فحص ومراجعة أوراق 198 مرشحا تقدموا لانتخابات النواب في المنيا

01:51 م الأحد 27 سبتمبر 2020
فحص ومراجعة أوراق 198 مرشحا تقدموا لانتخابات النواب في المنيا

انتخابات

المنيا - محمد النادي:

بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، والمحكمة الابتدائية، اليوم الأحد، أعمال فحص ومراجعة أوراق وملفات 198 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم خلال فترة تلقي الطلبات، للتنافس على 16 مقعدا "فرديا" داخل 6 دوائر انتخابية، تمهيدا لإعلان كشوف المرشحين خلال ساعات، عقب اعتمادها من الهيئة العليا للانتخابات.

وتعد اللجنة، كشوفا تشمل أسماء المرشحين، ورموزهم الانتخابية، والانتماء الحزبي للمرشحين، وأيضا المستقلين، ومن المقرر أن تعلن مساء اليو الأحد أو باكر الاثنين بحد أقصى وذلك وفق مصادر قضائية.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كل من: المستشار أحمد سمير أبو الليل بمجلس الدولة، والمستشار عبد الرحمن هارون المفتش القضائي الأول، والمستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، والمستشار وليد فهمي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.

انتخابات النواب المنيا

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