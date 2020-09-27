شعراوي: تعميم تجربة محافظة القاهرة بشأن الوقاية من الإدمان على باقي المحافظات

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه يتم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم التعاون والتوسع في تنفيذ برامج الحماية من الإدمان في جميع المحافظات وتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة خاصة الشباب من أجل التوعية بأخطار المخدرات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع تنسيقي موسع بحضور قيادات الوزارة ومسئولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمناقشة مقترحات توسيع نطاق التعاون بين الوزارة والصندوق واستعراض مختلف الأنشطة التي سيتم تنفيذها في جميع المحافظات وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

وأشار اللواء شعراوي، إلى مشاركة الوزارة مع كافة أجهزة الدولة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان وتكثيف الحملات التوعوية في المحافظات والمراكز والمدن والقرى بمخاطر الإدمان وكيفية التعافي وطرق الوقاية منها والتعريف بمراكز التعافي من الإدمان في نطاق كل محافظة.

وأكد على حرص الوزارة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أوجه الدعم للمتعافين من الإدمان وتمكينهم اقتصاديا والمساهمة في توفير فرص عمل لهم من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لمساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

وأوضح اللواء شعراوي، أنه سيتم تعميم تجربة محافظة القاهرة في تنفيذ البرامج التوعوية بكافة أحياء المحافظة حول أضرار تعاطي المخدرات والوقاية من الإدمان وذلك في باقي محافظات الجمهورية مع تنفيذ حملات توعوية حول الاكتشاف المبكر لمتعاطي المخدرات في المدن والمراكز والقرى وكيفية التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، لافتاً إلى أهمية دور المحافظات في تعزيز الوعي والتثقيف الأسري في المحافظات بما يمكن أفراد المجتمع مواجهة هذه المشكلة وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي والخدمات العلاجية في حالة الإدمان بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى اهتمام الوزارة بتكثيف التوعية الخاصة بمخاطر المخدرات خاصة في المناطق العشوائية والاستفادة من مبادرات الشباب في هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق خالية من الإدمان مع مشاركتهم في جهود التوعية بخطورة القضية.

جدير بالذكر أنه سبق للوزارة التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتم عقد عدة ندوات تثقيفية لتوعية الموظفين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه.