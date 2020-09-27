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نائب وزير الإسكان يتفقد التشطيبات الأخيرة بمباني بعض كليات جامعة العلمين الأهلية

11:29 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
نائب وزير الإسكان يتفقد التشطيبات الأخيرة بمباني بعض كليات جامعة العلمين الأهلية

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التشطيبات الأخيرة بمباني بعض الكليات بجامعة العلمين الأهلية، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، كما التقى مسؤولي المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، والشركات المنفذة، وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل.

وقال المهندس أسامة عبدالغني: يتم تنفيذ جامعة العلمين الأهلية على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وانتقل عباس، ومرافقوه، لتفقد المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

المهندس خالد عباس كليات جامعة العلمين الأهلية مدينة العلمين الجديدة

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