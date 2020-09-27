حملات مفاجئة وتوفير بديل آمن.. "الزراعة" تشن حربًا على المبيدات المغشوشة



كتب- أحمد مسعد:

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأراضي، فتح حرب شاملة للقضاء على المبيدات المغشوشة.

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحملة التي دشنت من قِبل الوزارة ضبطت أكثر من 320 طن مبيدات مغشوشة، مشيرًا إلى أن تلك الحملات جزء من أعمال المكافحة.

وأضاف عبدالمجيد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه خلال شهر أغسطس تم ضبط 230 طنًّا أيضًا، لافتًا إلى أن المضبوطات ما بين مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن الحملات تشكَّل من مفتشي الرقابة على المبيدات والتنسيق مع شرطة المسطحات والأجهزة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحلات المخالفة.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعه الأخير، على لجنة المبيدات الزراعية ضرورة مجابهة هذه المخالفات وتوفير البديل الآمن للمزارع.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، أمين لجنة المبيدات، أن مصر تستهلك نحو 10 آلاف طن سنوياً، موضحاً أن أسعار المبيدات مرتبطة بالسوق الحرة؛ نظرًا لقلة الإنتاج المحلي واللجوء إلى الاستيراد.

وقال عبدالستار، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن تحديد السعر أمر صعب نتيجة عدم التصنيع؛ لكن لجنة المبيدات توافق على أكثر من منتج من نفس المادة الفعالة؛ حتى لا يحتكر أحد المنتج.

وأشار أمين لجنة المبيدات إلى تدريب أكثر من 500 مراقب خلال العام الماضي، منوهًا بتصفيتهم واعتماد الكوادر منهم؛ للحد من انتشار المبيدات المغشوشة وإحكام السيطرة على الأسواق.