غدا.. مصر للطيران تسير 41 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، رحلاتها إلى 41 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، أمستردام، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندچمينا، أبوچا، الخرطوم، بغداد، أبوظبي، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، واشنطن، بيروت).

كما تسير 5 رحلات جوية إلى جدة، و3 رحلات إلى دبي، و2 إلى كل من (إسطنبول، الدمام)، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة إلى الأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5 آلاف راكب.

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.