تفاصيل إصابة فتاة بطلق ناري أثناء تواجدها بكنيسة العذراء وأبي سيفين بقباء

قالت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة قباء بجسر السويس، إنه في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر (أمس الأول)، وفي حوالي الساعة السابعة مساءً، تعرضت الابنة مارينا عادل أثناء تواجدها في فناء الكنيسة لطلق ناري غير معلوم مصدره، وفورًا تم إبلاغ الأمن الذي حضر مسرعًا وعاين مسرح الحادث.

وأوضحت الكنيسة، في بيان، السبت، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة واستجواب المصابة وكل المتواجدين في فناء الكنيسة في ذلك الوقت وإصدار تقرير طبي بالواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، والموضوع قيد التحقيق.

وأهابت الكنيسة بالجميع انتظار التحقيقات وعدم التسرع انتظارًا لنتيجة التحقيق.

وذكر فادي يوسف، الناشط القبطي، أنه وصلته استغاثة عاجلة من أحد أفراد شعب كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بمدينة قباء بجسر السويس عن إطلاق نار على فتاة قبطية صغيرة في السن تدعى مارينا عادل (يتيمة) وأصيبت بعيار ناري في الكتف الأيمن.

وأوضح أنه تم إطلاق النار في تمام الساعة السابعة مساء الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ أثناء تواجد بعض البنات بالكنيسة بعد قرارات إعادة فتح الكنائس بمصر.

وأكد شهود عيان، عدم تواجد أفراح أو مناسبات يحتمل إطلاق نار عشوائي منها، ولكن هناك بالقرب من الكنيسة مباني تحت الإنشاء ربما تسلل أحد منها وأطلق النار تجاه الكنيسة.

عقب تلك التفاصيل، خرجت الكنيسة ببيان رسمي يكشف ما حدث في الواقعة، ويطالب بالانتظار لحين ظهور نتيجة التحقيق، وعدم التسرع في إعلان أي تفاصيل بصورة غير رسمية.