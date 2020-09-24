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"قومي حقوق الإنسان" يطالب بتفعيل إعلان إسكات البنادق في أفريقيا

08:15 م الخميس 24 سبتمبر 2020
"قومي حقوق الإنسان" يطالب بتفعيل إعلان إسكات البنادق في أفريقيا

محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الدورة الحالية لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أهمية وضرورة تنفيذ الإعلان الأفريقي الخاص بإسكات المدافع في أفريقيا في عام 2020.

وجاء فى بيان صدر عن اجتماع المؤسسات الأفريقية بالقاهرة، والذي يختتم أعماله اليوم، أنه قد آن الأوان لإشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في منع النزاعات وتسويتها وفي فترة ما بعد النزاع وإحلال السلام.

وأكد ممثلوا شبكات المؤسسات الأفريقية على أن إسكات المدافع في أفريقيا هو أمر ضروري لتحقيق السلام والتنمية للشعوب الأفريقية، كما أكدوا على أهمية إقرار مقاربة تقوم على أساس تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل النزاعات وفيما بعد التسوية.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدأت اجتماعاتها بحضور 46 ممثلاً لمؤسسات 46 دولة أفريقية وبحضور سفراء وممثلي أعضاء الاتحاد الأفريقي.

محمد فايق المجلس القومي لحقوق الإنسان أفريقيا

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