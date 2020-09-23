مصر للطيران تنظم أول اجتماع للمتعاملين مع الطائرة لمكافحة فيروس كورونا

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد غريب، رئيس قطاع السلامة والجودة بشركة مصر للطيران، إن الشركة الوطنية من أوائل شركات الطيران العالمية التي تلتزم باتباع معايير السلامة والجودة الموضوعة من قبل منظمات الطيران المدني الدولية مثل ICAO، والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، ومنظمة الصحة العالمية WHO، وتحالف ستار العالمي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول بعنوان "Cabin Crew Safety awareness 2020" الذي ينظمه قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر للطيران بالتعاون مع قطاع الضيافة الجوية بشركة الخطوط الجوية، ضمن سلسلة اجتماعات إلزامية لنشر ثقافة السلامة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا COVID-19 وبرنامج تفتيش السلامة الأوروبية على الطائرات الأجنبية (SAFA) للضيافة الجوية بالشركة بالإضافة إلى جميع العاملين من الخدمات الأرضية والصيانة والمحطة والعلاقات العامة وغيرهم من الذين لديهم تعامل مباشر مع الطائرة والركاب.

وأضاف غريب، أن الهدف من هذه الاجتماعات الإلزامية استعراض سياسة السلامة للشركة والتأكد من مطابقتها لشهادة برنامج السلامة التشغيلية الدولية IOSA) ( IATA Operational Safety Audit Programme، وزيادة درجة الوعي لدى العاملين بإجراءات السلامة في جميع مراحل السفر واستعراض كافة الجوانب المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا التي تتطلب إعداد تقارير السلامة الجوية لتفادي حدوث أي مخاطر.

من جانبها أكدت إيناس عصام، رئيس قطاع الضيافة الجوية بمصر للطيران، على التزام جميع أفراد الضيافة الجوية بتطبيق شعار "السلامة مسئولياتنا جميعا"، واتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية من إجراءات فيروس كورونا في التعامل مع جميع الركاب منذ استقبالهم على متن الطائرة وحتى وصولهم إلى وجهتهم.

وخلال اللقاء تم تعريف المستجد في فيروس كورونا وأعراضه وإجراءات وأدوات الوقاية والتعقيم المستخدمة في مراحل السفر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والبدائل المستخدمة في جميع إجراءات السفر للحد من انتشار الفيروس.