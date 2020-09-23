بينهم الطماوي وخربوش.. ننشر "القائمة الوطنية" لانتخابات "النواب 2020" في القاهرة
كتب- مصراوي:
انتهت القائمة الوطنية "من أجل مصر" من إعداد قائمتها الانتخابية عن القاهرة وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على نظام القائمة.
وحصل "مصراوي" على أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب عن القاهرة والتي شملت كل من:
- محمود بدر
- أحمد سمير
- أحمد زيدان
- إيهاب العمدة
- محمد ماهر
- إيهاب الطماوي
- شادية خضير
- غادة عجمي
- الإعلامي يوسف الحسيني
- محمد تيسير مطر
- صفي الدين خربوش
- أميرة صابر
- أحمد فتحي
- مارثا محروس
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