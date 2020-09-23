نائبة محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد وتوجه بسرعة إنهاء الأعمال

كتب- محمد نصار:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سوق التونسي الجديد بحي البساتين وذلك للوقوف على أخر المستجدات بالمشروعات الجارية بالمنطقة الجنوبية.

وتهدف الجولة إلى متابعة ما تم إنجازه، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال حتى يتم تسكين الباعة في أقرب وقت ممكن في الباكيات المخصصة لذلك وقد وجهت بضرورة عمل مجلس إدارة للسوق لمتابعة إجراءات التسكين والتسعير.

وأشارت إلى ضرورة تحديد أرقام للمحلات، متابعة: تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي وتم أيضا ضخ المياه كمرحلة تجريبية، والانتهاء من تجهيز المحلات من الداخل.

وفي سياق متصل وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، بسرعة الانتهاء من أعمال تنظيف وتطهير محطة المناولة القديمة حتى لا تعرقل من عملية تركيب الأسفلت وتوصيل الصرف الصحي.

وأكدت على ضرورة العمل على قدم وساق وبذل كافة الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال والتسليم والتشغيل في وقت وجيز وقد نسقت مع رؤساء أحياء المعادي والبساتين والخليفة ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومدير مشروع سوق التونسي بالمنطقة لوضع المقترح النهائي للتسكين.

رافق نائبة المحافظ خلال الجولة، المستشار مجدي سلمان، مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية بمحافظة القاهرة، والمهندس مصطفى زهران، مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية، والعميد خالد درويش، مدير متابعة مشروع سوق التونسي بالمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، واللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين.