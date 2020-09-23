أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

نائبة محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد وتوجه بسرعة إنهاء الأعمال

06:28 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
نائبة محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد وتوجه بسرعة إنهاء الأعمال

نائبة محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد

كتب- محمد نصار:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سوق التونسي الجديد بحي البساتين وذلك للوقوف على أخر المستجدات بالمشروعات الجارية بالمنطقة الجنوبية.

وتهدف الجولة إلى متابعة ما تم إنجازه، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال حتى يتم تسكين الباعة في أقرب وقت ممكن في الباكيات المخصصة لذلك وقد وجهت بضرورة عمل مجلس إدارة للسوق لمتابعة إجراءات التسكين والتسعير.

وأشارت إلى ضرورة تحديد أرقام للمحلات، متابعة: تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي وتم أيضا ضخ المياه كمرحلة تجريبية، والانتهاء من تجهيز المحلات من الداخل.

وفي سياق متصل وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، بسرعة الانتهاء من أعمال تنظيف وتطهير محطة المناولة القديمة حتى لا تعرقل من عملية تركيب الأسفلت وتوصيل الصرف الصحي.

وأكدت على ضرورة العمل على قدم وساق وبذل كافة الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال والتسليم والتشغيل في وقت وجيز وقد نسقت مع رؤساء أحياء المعادي والبساتين والخليفة ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومدير مشروع سوق التونسي بالمنطقة لوضع المقترح النهائي للتسكين.

رافق نائبة المحافظ خلال الجولة، المستشار مجدي سلمان، مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية بمحافظة القاهرة، والمهندس مصطفى زهران، مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية، والعميد خالد درويش، مدير متابعة مشروع سوق التونسي بالمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، واللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين.

سوق التونسي الجديد جيهان عبدالمنعم محافظ القاهرة

الخبر التالى:

أبرزهم بكري.. ننشر أسماء "القائمة الوطنية" لخوض انتخابات "النواب 2020" بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فتح تحقيقات موسعة في حادث طرة بعد استشهاد ضابطين وشرطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا