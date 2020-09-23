السيسي يتسلَّم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا.. أبرزهم للسودان وإثيوبيا وإسرائيل

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلَّم اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيرًا جديدًا بالقاهرة.

وأضاف راضي أن الرئيس رحَّب بالسفراء الجدد، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات؛ من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر وشعوب تلك الدول والإنسانية جمعاء.

والسفراء الجدد، هم:

- فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو، سفير جمهورية أوروجواي الشرقية.

- مانويلا فرانكو، سفير جمهورية البرتغال.

- المطران/ نيقولا هنري ماري دونيز تفينين، سفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان.

- أميرة أورون، سفير دولة إسرائيل.

- هونج جين- ووك، سفير جمهورية كوريا.

- إم دي منيرول إسلام، سفير جمهورية بنجلاديش.

- محمد إلياس محمد، سفير جمهورية السودان.

- سفين أولينج، سفير مملكة الدنمارك.

- مارقوس تكلى، سفير جمهورية إثيوبيا.

- أندراش إمره كوفاتش، سفير المجر.

- كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي.

- هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد، سفير مملكة هولندا.

- فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير مملكة بلجيكا.

- خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان.

- بومو فرانك سوفونيا، سفير مملكة ليسوتو.