كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات بمصر واللقاح الروسي الثاني "في الطريق"

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 19 حالة جديدة.

وأعلنت روسيا تسجيل لقاحها الثاني المحتمل المضاد لكوفيد-19 منتصف أكتوبر المقبل، حسبما أكد جهاز سلامة المستهلك الروسي، الثلاثاء، وقال رئيس الصندوق الحكومي، الذي يمول مشروع اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لرويترز، إن روسيا واثقة في نجاح لقاحها لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلاً من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 113 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 وفاة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. هولندا تحذر من السفر إلى فيينا وأنسبروك

الصحة الليبية: تسجيل 847 إصابة جديدة بكورونا

المنشآت الفندقية: 100 فندق جاهز للأفراح في الأماكن المفتوحة بالقاهرة والإسكندرية

فيروس كورونا: فرنسا تراجع شروط إغلاق المدارس في حال ظهور إصابات

انخفاض.. وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن إصابات كورونا خلال هذا الأسبوع

قبل الموجة الثانية.. شركة أدوية تعلن تصنيع مثائل "كلوروكوين" و"التاميفلو" بمصر

اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا "في الطريق"

بينها إغلاق قاعات الحفلات.. قيود بريطانية جديدة لوقف تفشي كورونا

كورونا في بريطانيا: فرض إجراءات تقييدية جديدة للحد من انتشار الفيروس

جونسون للبريطانيين: اعملوا من المنزل للمساعدة في الحد من تفشي كورونا

كورونا اليوم: تحذير من تدمير الدماغ.. واللقاح قد يتوفر بنهاية 2020

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نطق الشهادتين وودّع الجميع.. صيدلي يلحق بوالديه وشقيقه بسبب كورونا

السعودية تسجل 30 حالة وفاة و552 إصابة جديدة بكورونا

السويد تدرس تشديد القيود بالعاصمة بعد ارتفاع إصابات كورونا

في كلمته بالأمم المتحدة.. ترامب يدعو إلى معاقبة الصين بسبب كورونا

ترامب يهاجم الصين في خطاب مسجل للأمم المتحدة

استقرار أسعار النفط لكن مخاوف تعافي الطلب على الوقود مستمرة