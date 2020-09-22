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الحكومة توافق علي انشاء كلية للآثار بجامعة عين شمس بديلا لمعهد الدراسات العليا للبردي

01:16 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الحكومة توافق علي انشاء كلية للآثار بجامعة عين شمس بديلا لمعهد الدراسات العليا للبردي

جامعة عين شمس

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.

وأشار مشروع القرار، بحسب بيان للحكومة، في مادته الأولى إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد "الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم" بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، والمضاف ضمن كليات البند ثالثا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.​

جامعة عين شمس مجلس الوزراء كلية للآثار بجامعة عين شمس معهد الدراسات العليا للبردي

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