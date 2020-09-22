حدث ليلًا| منسوب النيل المتوقع وقت الفيضان.. والتعليم تعلن مصروفات العام الجديد وهيكلة المدارس الخاصة

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي للتصدي للدول الداعمة للإرهاب

دعا وزير الخارجية سامح شكري، إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مشيرًا في كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة إلى أن مصر تدعو للتصدي لكافة الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.

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- معهد الفلك: زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب جنوب تركيا يشعر به أهالي دمياط

أعلن الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، رصدت مساء يوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط.

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- "الزراعة" تكشف خطة إنشاء محطة للخيول العربية في العاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محطة الزهراء الواقعة بمنطقة عين شمس تعمل بكامل طاقتها دون أي توقف بهدف التطوير المستمر فيها، مشيرًا إلى أن المحطة بها سجلات من فترات زمنية كبيرة.

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- "الوطنية للصحافة": تكريم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، تكريم مجموعة من الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة، والذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

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- الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الاثنين، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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- يصل ارتفاعه إلى 120 سم.. كيف تتعامل مصر مع فيضان النيل؟ خبير مائي يجيب

أثارت تحذيرات محافظة البحيرة، من غرق بعض الأراضي المطلة على النيل، حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي، تحسبًا لتكرار مشاهد الفيضان في السودان.

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- "80 إلى 120 سم".. الري تكشف منسوب النيل المتوقع وقت الفيضان ومرحلة الخطورة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن نهر النيل سيرتقع خلال فترة الفيضان من 80 إلى 120 سم، لافتًا إلى أن الحد الأقصى للنهر هو 182 سم، بعدها ندخل في مرحلة الخطورة.

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- "مرفق الكهرباء" يوضح حقيقة تحديد قيمة دمج الطاقة الشمسية بالشبكة القومية

نفى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ما ورد في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تحديد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية.

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- النواب عن "تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ سيحدث نقله في الحياة التشريعية

أكد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس الشيوخ سيحدث نقله نوعية في الحياة التشريعية، كما سيساهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب في مناقشة ودراسة التشريعات.

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- العناني يبحث مع رئيس غرفة شركات السياحة السابق ميكنة تصاريح مرور الأفواج

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

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- تكريم طاقم طائرة لتعاملهم الاحترافي مع سيدة وضعت طفلتها أثناء السفر

كرم الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، طاقم الرحلة رقم MS 777 التي كانت متجهة من القاهرة إلى لندن يوم الثلاثاء الماضي، والدكتور معتز فتحي الطبيب، الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة، لأدائهم الاحترافي في التعامل مع حالة ولادة لسيدة يمنية الجنسية، والتي فاجأتها آلام الوضع على متن الطائرة، وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطراري للطائرة.

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- نقيب المحامين: تكليف الخبير الاكتواري وإدارة المعاشات ببحث إمكانية زيادتها

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.

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- الصحة تعلن موعد الامتحانات التدريبية المؤهلة لامتحان الحصول على ترخيص مزاولة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إتاحة الاختبارات التدريبية للامتحان القومي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب لخريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، تمهيدًا للامتحانات النهائية، مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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- "التأمين الصحي" يعلن تطبيق زيادة بدل المهن الطبية (قيمة الزيادة)

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الاثنين، تطبيق الزيادة في بدل المهن الطبية للأطقم الطبية.

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- مدبولي: تنفيذ 164 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه في شمال سيناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء، في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء.

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- "الري" توضح حقيقة غرق بعض المناطق في المحافظات النيلية (بيان رسمي)

تُهيب وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي لها اليوم الاثنين، بعدم نشر أية أخبار أو تحذيرات من حدوث غرق بعض المناطق في بعض المحافظات النيلية، إلا عقب الرجوع للوزارة، مضيفة أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة، بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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- السيسي يوجّه بتخصيص 50 مليون جنيه لترويج الصناعات الحرفية لأبناء الصعيد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.

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- ​وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تدعيم التعاون في مجالات النقل

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل والسكة الحديد.

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- السيسي يوجّه بتسهيل إجراءات تعاقد الحصول على وحدات المجمعات الصناعية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

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- استعدادا للعام الدراسي.. التعليم العالي تطلق منصة "التعلم عن بعد" تجريبيًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات.

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- وكالة الطاقة الذرية: برنامج كوريا الشمالية النووي مصدر قلق كبير

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يظل مصدر قلق كبير للوكالة.

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- المشتبه بها في محاولة تسميم ترامب تمثل أمام المحكمة اليوم

ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي، مساء أمس الاثنين، أن المشتبه بها في محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب، باسكال فيرير ستمثل أمام المحكمة في مديمة بافلو بنيويورك، اليوم الثلاثاء، بدلاً من الاثنين، كما كان مقررًا، حسبما نقلت روسيا اليوم، عن وسائل إعلام أمريكية.

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- مساعدات إسبانية تصل السودان لدعم متضرري السيول والفيضانات

وصلت مطار الخرطوم الدولي، مساء أمس الاثنين، طائرة مساعدات مقدمة من الحكومة الإسبانية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات.

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- القبض على داعشي بحيازته 32 كتابًا نفيسًا تعود لكنائس نينوى في العراق

أعلنت قيادة شرطة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، القبض على داعشي بحوزته 32 كتابًا أثريًا تعود لكنائس في محافظة نينوى.

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- هيئة أمريكية: غيرنا بالخطأ إرشاداتنا حول انتقال كورونا عبر الهواء

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها غيرت إرشاداتها عن طريق الخطأ لتشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يظل متواجدًا في الهواء لفترة أطول وينتقل إلى مسافة أبعد من مترين.

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- برلمان أيرلندا الشمالية يصوت ضد خطة جونسون لإلغاء جزء من بريكست

صوت أعضاء جمعية ايرلندا الشمالية، يوم الاثنين، ضد خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإلغاء جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذرين من أن هذه الخطوة يمكن أن تعرض عملية السلام الهشة في البلاد للخطر.

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- السودان: خطة للاستعداد المبكر للطوارئ الصحية بـ54 مليون دولار

وضعت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، خطة طموحة للاستعداد المبكر للطوارئ الصحية وطوارئ الخريف، بتكلفة 54 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات الصلة.

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- كندا: 6 أظرف تحوي مادة سامة أرسلت إلى أمريكا أحدهما للبيت الأبيض

أعلنت الشرطة الكندية، مساء الاثنين، إنها فتشت شقة في ضاحية في منطقة مونتريال ترتبط بامرأة اعتُقلت لإرسالها ظروف بريدية تحتوي على مادة الريسين السامة، إلى البيت الأبيض وإلى خمسة عناوين أخرى في ولاية تكساس الأمريكية، حسبما نقلت روسيا اليوم، عن وكالة رويترز للأنباء.

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- البيئة تطلق حملتها الترويجية الأولى للمحميات الطبيعية من "رأس محمد" في جنوب سيناء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، انتهاء استعدادات وزارة البيئة لإطلاق حملتها الترويجية الأولى Eco Egypt بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام، لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين يوم 25 سبتمبر الجاري، من قلب محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ.

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- 300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوي.. التعليم تعلن مصروفات العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ستكون المصروفات 300 جنيه.

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- وزير التعليم: الكشف عن خطة لهيكلة المدارس الخاصة بعد 3 أشهر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور، اعتبرتنا بلا قلب بعد اتخاذ قرار عقد امتحانات الثانوية العامة، ورغم ذلك لم يصب أي طالب بأي مرض أو مشكلات رغم الأعداد المهولة التي أدت الامتحانات.

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