إحباط تهريب مستحضرات تجميل مع راكبة قادمة من الإمارات في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل، أخفتها راكبة سودانية الجنسية داخل حقائبها فور وصولها من الإمارات، للعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية، رحلة رقم G9627 القادمة من الشارقة، اشتبه أحمد سيد الصغير مأمور اللجنة الجمركية في راكبة سودانية الجنسية، وبالعرض على ناصر السيد صفوت مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من أحمد إبراهيم مأمور الضبط ومصطفى دولة مدير الحركه فتبين وجود 1078 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 300 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.