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وزير الأوقاف: عملية البناء في الدولة المصرية تقوم على بناء الإنسان والأوطان

12:15 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
وزير الأوقاف: عملية البناء في الدولة المصرية تقوم على بناء الإنسان والأوطان

جانب من اللقاء

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عملية البناء الكبيرة في الدولة المصرية تقوم على بناء الإنسان والأوطان، وكلاهما لا ينفك عن الآخر.

وأضاف خلال توزيع جوائز "رؤية للفكر المستنير، الاثنين، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر بناء الشخصية الوطنية، وتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إنتاج كتاب " بناء الشخصية الوطنية"، وهو ثمرة مؤتمر دولي شارك فيه ٢٠٠ عالم.

وأشار إلى أنه تم تسليم وزارة التربية والتعليم كتاب بناء الدول شارك في إعداده ٢٠٠ عالم وهو نتاج مؤتمر دولي وتمت ترجمته للإنجليزية والفرنسية.​

وزير الأوقاف بناء الإنسان محمد مختار جمعة

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