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يعرض في رمضان.. إنتاج أول مسلسل في الوطن العربي عن علوم الفضاء

01:08 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
يعرض في رمضان.. إنتاج أول مسلسل في الوطن العربي عن علوم الفضاء

توقيع عقد مسلسل الرسوم المتحركة حلم الفضاء

كتب– أسامة علي:

احتفل مكتب تايكو بوكالة الفضاء المصرية، بتوقيع عقد مسلسل الرسوم المتحركة "حلم الفضاء" مع شركة "أنيميشن بلس" للإنتاج الفني، برعاية الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ودعم مكتب التايكو الرئيسي بأكاديمية البحث العلمي.

ومثّل وكالة الفضاء، المهندسة إيمان الإمام مدير مكتب التايكو بالوكالة، وعمرو عادل المدير التنفيذي للشركة انيميشن بلس.

ويعد مسلسل "حلم الفضاء" أول مسلسل في الوطن العربي يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال مغامرات شيقة ومثيرة، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

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شركة أنيميشن بلس وكالة الفضاء المصرية علوم الفضاء الرسوم المتحركة مسلسل حلم الفضاء

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