نائب محافظ القاهرة: بدء تنفيذ محور "شينزو آبي" قريبا
كتب- محمد نصار:
قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لمصراوي، إنه سيتم البدء في تنفيذ محور "شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني قريبا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبي"، رئيس الوزراء الياباني السابق.
كما وجه الرئيس بتنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.
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