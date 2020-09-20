أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 38 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

01:00 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 38 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر للطيران تسيّر 38 رحلة دولية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، اليوم الأحد، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، تورنتو، بغداد، نادجمينا، الرياض، لندن، ميلانو، باريس، روما، أبوجا، فرانكفورت، امستردام، برلين، الدمام، الخرطوم، بيروت، الشارقة، واشنطن و3 رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وأسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، طابا والأقصر، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران الرحلات الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101900

    عدد المصابين

  • 88666

    عدد المتعافين

  • 5750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30973469

    عدد المصابين

  • 22569238

    عدد المتعافين

  • 960826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا