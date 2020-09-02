برواتب مجزية.. "القوى العاملة": توفير 468 فرصة عمل بالقليوبية

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدًا الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل في 5 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة علي مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوي ذكور وإناث، مؤهل عال ومتوسط وإعدادية، وتتراوح الأجور بين 1620 إلي 1980 جنيها.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الأربعاء، أن شركة دايس للملابس الجاهزة تطلب 118 فرصة عمل علي مهن سنجر، وأوفر، واورليه، ذكور وإناث، بمؤهل متوسط والأجور حسب المقابلة.

وفي نفس السياق أضافت إيمان السيد مدير المديرية، أن الشركة المصرية الإيطالية تطلب 35 عامل تعبئة من الإناث فقط، مؤهل متوسط، كما تطلب الشركة العالمية لسحب الاستهلاك بالطريق البطيء العوادم 15 فرصة عمل لعمال إنتاج نفس الشركة بميت حلفا قليوب محاسبين ومراقب جودة وعمال إنتاج ، ذكور فقط، والراتب حسب المقابلة.

وأشارت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم من غدا الخميس حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم. ​