كورونا في 24 ساعة| دولتان اعتمدتا لقاحين بالفعل.. وانخفاض كبير في الإصابات بمصر

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إلى جانب 19 حالة وفاة جديدة.

وفيما يلي أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

جونسون: بريطانيا مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي كورونا

دولتان اعتمدتا لقاحين بالفعل.. ماذا يفعل العالم لتصنيع لقاح ضد كورونا؟

"مصيف اليوم الواحد".. متنفس مصريين أرهقهم "أكل العيش" و"كورونا" | تقرير مدفوع بالبيانات

قبل عودة المدارس.. الصحة: منع "الكمامة" بين الطلاب في 3 حالات

يومان للدراسة وغرف عزل.. ننشر خطة الصحة لعودة المدارس مع كورونا

"أسترازينيكا" توسّع اتفاقها مع "أكسفورد بيوميديكا" لتصنيع لقاح كورونا

الفاتيكان: كورونا أظهر قدرة الأرض على التعافي إذا سمحنا لها بالراحة

بعد 6 أشهر من الإغلاق.. البيت الأبيض يفتح أبوابه أمام الزوار

روسيا: نبحث مع أمريكا اللاتينية إطلاق تصنيع مشترك للقاح كورونا

البرلمان البريطاني يعتزم تمرير مشروع قانون لاستخدام أي لقاح لكورونا

"أسترازينيكا" تبدأ المرحلة الأخيرة لتجارب لقاح كورونا في أمريكا

مستشار الرئيس للصحة: لسنا في حاجة لتطعيم كل السكان.. والأطباء أولًا

بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 338 ألفًا و83 حالة والوفيات 41589

2 مليون حالة.. الهند تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا في إصابات كورونا

كورونا في روسيا: عدد الإصابات يتخطى مليون

رئيس شعبة الأدوية: تصنيع رمدسيفير في مصر شهادة لصناعة الدواء المصرية

أستاذ مناعة: الإجراءات الاحترازية السبيل الوحيد المتاح للوقاية من كورونا​