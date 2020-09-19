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​مائل للحرارة وأمطار رعدية في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

10:04 م السبت 19 سبتمبر 2020
​مائل للحرارة وأمطار رعدية في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، شبورة مائية صباحًا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 75%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربًا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة أمطار رعدية الطقس

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