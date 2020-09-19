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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر 3 أيام في الصيف

11:49 ص السبت 19 سبتمبر 2020
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر 3 أيام في الصيف

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال خلال آخر 3 أيام في فصل الصيف، بداية من الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

ويبدأ فصل الخريف رسميا ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تشهد استقرارا خلال الـ3 أيام المقبلة على أغلب الأنحاء، حيث تدور حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وتبدأ مع نهاية الأسبوع الانخفاض تدريجيا لتسجل على القاهرة 32 درجة.

وأوضحت الهيئة أن طقس غدا الأحد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف خلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34 - 23، السواحل الشمالية 30 - 23، جنوب سيناء 39- 28، شمال الصعيد 38- 24، جنوب الصعيد 44- 29 درجة.

الاثنين:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف خلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34 - 23، السواحل الشمالية 29- 23، جنوب سيناء 39- 28، شمال الصعيد 38- 24، جنوب الصعيد 43- 29 درجة.

الثلاثاء:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف خلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 33 - 23، السواحل الشمالية 30 - 23، جنوب سيناء 38- 28، شمال الصعيد 37- 24، جنوب الصعيد 42- 29 درجة.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة تتمثل في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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