أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وزيرة الثقافة: نسعى لتطوير الحركة المسرحية وتأصيل دورها لبناء الشخصية المصرية

11:38 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
وزيرة الثقافة: نسعى لتطوير الحركة المسرحية وتأصيل دورها لبناء الشخصية المصرية

الدكتورة إيناس عبدالدايم

الإسكندرية- (أ ش أ):

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تسعى لتطوير الحركة المسرحية وتأصيل دورها لبناء الشخصية المصرية، إيماناً بدور المسرح فى تجسيد شخصية المجتمع والارتقاء به.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال حضورها لعرضين مسرحيين ضمن أعمال ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصرى" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، أن خلق أجيال جديدة من المسرحيين يهدف إلى إعادة الازدهار لأبو الفنون، مؤكدة أن منهجية مبادرة "المؤلف مصري" ترتكز إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها من قبل وتعمل موضوعاتها على دفع كافة أطياف المجتمع تجاه التمسك بالقيم النبيلة وترسيخ الهوية الوطنية.

وأشادت بفكرتي العرضين "ذهبا الليل" و"جوازة ست نجوم" وأداء أبطالهما المميز، كما أثنت على الحضور الجماهيري والتزام الجميع بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

كما افتتحت وزيرة الثقافة معرضاً فوتوغرافيا عن فن السينوغرافيا يضم مجموعة تصميمات لنخبة من الفنانين السكندريين، منها بعض تصميمات ومقتنيات الراحل الدكتور حسين جمعة، وذلك بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

عرض "ذهب الليل" من تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل ويتناول قصة حياة الفنان محمد فوزي، ويلقى الضوء على أهم محطات مشواره الفنى والشخصيات ​

هذا المحتوى من

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة مبادرة المؤلف مصرى

الخبر التالى:

أنا في خدمة بلدي أهالي دائرتي.. أبوالعينين ينفي شائعة استقالته من "مستقبل وطن"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و18 وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا