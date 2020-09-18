وزيرة الثقافة: نسعى لتطوير الحركة المسرحية وتأصيل دورها لبناء الشخصية المصرية

الإسكندرية- (أ ش أ):

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تسعى لتطوير الحركة المسرحية وتأصيل دورها لبناء الشخصية المصرية، إيماناً بدور المسرح فى تجسيد شخصية المجتمع والارتقاء به.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال حضورها لعرضين مسرحيين ضمن أعمال ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصرى" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، أن خلق أجيال جديدة من المسرحيين يهدف إلى إعادة الازدهار لأبو الفنون، مؤكدة أن منهجية مبادرة "المؤلف مصري" ترتكز إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها من قبل وتعمل موضوعاتها على دفع كافة أطياف المجتمع تجاه التمسك بالقيم النبيلة وترسيخ الهوية الوطنية.

وأشادت بفكرتي العرضين "ذهبا الليل" و"جوازة ست نجوم" وأداء أبطالهما المميز، كما أثنت على الحضور الجماهيري والتزام الجميع بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

كما افتتحت وزيرة الثقافة معرضاً فوتوغرافيا عن فن السينوغرافيا يضم مجموعة تصميمات لنخبة من الفنانين السكندريين، منها بعض تصميمات ومقتنيات الراحل الدكتور حسين جمعة، وذلك بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

عرض "ذهب الليل" من تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل ويتناول قصة حياة الفنان محمد فوزي، ويلقى الضوء على أهم محطات مشواره الفنى والشخصيات ​