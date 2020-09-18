أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

إبريق الأمير طقطق.. تعرف على أحدث القطع المنقولة إلى متحف الحضارة

10:31 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مصراوي:
تسابق وزارة السياحة والآثار، الزمن للانتهاء من متاحف القومي للحضارة المصرية وشرم الشيخ وكفر الشيخ، حيث يعكف أثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدًا لافتتاحهما الوشيك.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم تدعيم سيناريو العرض المتحفي بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، بعدد من القطع التي ترجع إلى العصر الإسلامي والقبطي والعصر اليوناني الروماني.

وأضاف "عثمان": "استقبل متحف الحضارة من متحف الفن الإسلامي؛ الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأواني المصنوعة من الخزف ذو البريق المعدني نادرة الصنع، كما استقبل من المتحف القبطي شرقية ملونه وعصا لبطريارق، وأحد الأناجيع الفريدة".​

إبريق الأمير طقطق متحف الحضارة متاحف القومي للحضارة المصرية شرم الشيخ

الخبر التالى:

رغم تأثير "كورونا".. الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 4.15 مليون طن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسوان يتخطى الزمالك بشق الأنفس.. ويُهدي الدوري للأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا