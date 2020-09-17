وزيرة الصحة: إجمالى عدد مرضى فيروس كورونا المتابعين بالمنازل 10168
كتب- مصراوي:
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة؛ استعدادا للموجة الثانية من جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة الصحة، أنه فيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بلغ إجمالي عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن.
وأشارت إلى أنه وصل عدد الأطباء الذين قاموا بمتابعتهم إلى 23 طبيبا متخصصا، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى أنه تم متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلي عبر الاتصال الهاتفى 3 مرات لكل مريض.
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