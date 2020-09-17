وزيرة الصحة تكشف عدد مشاهدات الفيديوهات التوعوية حول فيروس "كورونا"
كتب- مصراوي:
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة؛ استعدادا للموجة الثانية من جائحة كورونا.
وتناولت وزيرة الصحة بعض الأرقام في اجتماع مجلس الوزراء، التي تشير إلى المتابعين ومشاهدات الفيديوهات التوعوية خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد المحتوى المعلوماتي بلغ 2100 محتوى، ووصلت عدد الفيديوهات التوعوية التي تم تنفيذها 481 فيديو، وبلغ عدد مشاهدات هذه الفيديوهات 259,392,303 مشاهدة، بينما بلغ إجمالي عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 9,728,200 متابع.
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