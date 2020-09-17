أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وزيرة الصحة تكشف عدد مشاهدات الفيديوهات التوعوية حول فيروس "كورونا"

10:55 م الخميس 17 سبتمبر 2020
وزيرة الصحة تكشف عدد مشاهدات الفيديوهات التوعوية حول فيروس "كورونا"

الدكتورة هالة زايد

كتب- مصراوي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة؛ استعدادا للموجة الثانية من جائحة كورونا.

وتناولت وزيرة الصحة بعض الأرقام في اجتماع مجلس الوزراء، التي تشير إلى المتابعين ومشاهدات الفيديوهات التوعوية خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد المحتوى المعلوماتي بلغ 2100 محتوى، ووصلت عدد الفيديوهات التوعوية التي تم تنفيذها 481 فيديو، وبلغ عدد مشاهدات هذه الفيديوهات 259,392,303 مشاهدة، بينما بلغ إجمالي عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 9,728,200 متابع.

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

الكنيسة الأرثوذكسية تقرر عودة مدارس الأحد والأنشطة بنسبة 50%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا