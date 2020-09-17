الكهرباء: 25 مليون جنيه لتطوير قطاع المدن الجديدة بـ "القناة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا من المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تضمن جهود الشركة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر التقرير، أنه في نطاق قطاع المدن الجديدة والذي يبلغ عدد المشتركين به 280 ألف مشترك ويضم 5 مراكز وقرى تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد الأتي:

- 3056 ك موصلات جهد متوسط.

- 3103 أمتار كابلات جهد منخفض.

- 16059 متر كابلات جهد متوسط.

- 35 عمودا جهد متوسط.

- كشك كامل بالمحول.

- 23 موزعا حلقيا.

- 16 صندوق توزيع جهد منخفض.

- 130 سكينة ثلاثية.

- 5 خلية جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير 1000 محضر بقيمة تصل إلى حوالي 4.3 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر، على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.