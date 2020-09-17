الري: إحالة 13 ألف مخالفة تعديات على النيل للنيابة العسكرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، استمرار أعمال إزالة التعديات على نهر النيل، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 941لسنة2020.

وقال المهندس طارق عواد، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة بلغت 13 ألفا و550 مخالفة منهم 8 آلاف و708 بدائرة الإدارات العامة للري، مشيرا إلى استمرار عمليات إزالة التعديات على المجاري المائية.

وأضاف عواد، لمصراوي، أنه تم تنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 506 ملايين جنيه، إضافة إلى العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة 187 مليون جنيه تضمنت أعمال "كباري – تغطيات - قناطر حجز – هدارات - محطات رفع" وذلك ضمن أعمال حماية المجاري المائية من السيول والفيضان.

وأشار رئيس قطاع الري، إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مباني بالطوب الأحمر أو أسوار وتشوينات أو جسور على المصارف.