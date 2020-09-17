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العناني يطالب بتوحيد الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسياحة والسفر​

12:36 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
العناني يطالب بتوحيد الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسياحة والسفر​

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت أمس الأربعاء، الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي بحضور جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا و170 وزيرا ومسئولا عن السياحة من 24 دولة، بالإضافة إلى مشاركة باقي دول العالم عبر "فيديو كونفرانس".

وألقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كلمة مصر، خلال الجلسة الافتتاحية، استهلها بتوجيه الشكر إلى السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، على زيارته لمصر في شهر أغسطس الماضي والتي كانت الأولى له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأحاط العناني، المجلس بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر للحفاظ على السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر الناجحة لاستئناف السياحة.

واقترح الوزير، تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والإجراءات بين كل دولة وأخرى، وهو ما أشاد به الحضور والسكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية.

وطالب العناني، باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow" حفاظا على هذه الصناعة الهامة والتي توفر عشرات الملايين من فرص العمل لمواطني العالم.

خالد العناني الإجراءات الاحترازية منظمة السياحة العالمية

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