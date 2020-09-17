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نائب محافظ الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالبدرشين

12:14 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين، مدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور على المراكز التكنولوجيا لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ومتابعه تجهيز عدد من المدارس لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين لفتح أقرب مدرسة لكل مركز أو حي لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة وذلك لتيسير على المواطنين وتقليل الكثافة أمام المراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

والتقى نائب المحافظ، بعدد كبير من المواطنين، للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح ووجه المعنيين بسرعه حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.​

التصالح في مخالفات البناء البدرشين محافظ الجيزة

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