أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

بالمواعيد وخريطة الانقطاعات.. مياه الشرب: قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة الجمعة

03:34 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
بالمواعيد وخريطة الانقطاعات.. مياه الشرب: قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة الجمعة

قطع مياه ـ أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية ).

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة عن توفر الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب الصرف الصحي

الخبر التالى:

غدا.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية إلي موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية تتيح خدمات مرورية جديدة عبر الإنترنت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا