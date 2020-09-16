بالمواعيد وخريطة الانقطاعات.. مياه الشرب: قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية ).

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة عن توفر الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.