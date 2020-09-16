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ما تندهشوش.. السيسي: "كورونا ما خلصتش.. وهتجدوا نظام تعليم مختلف"

12:24 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
ما تندهشوش.. السيسي: "كورونا ما خلصتش.. وهتجدوا نظام تعليم مختلف"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كورونا ما خلصتش، وبالنسبة للحضور في العام الدراسي المقبل، الرسالة بوضوح: هتجدوا نظام مختلف؛ 4 أيام حضور أو 3 أيام، ويومين في بعض الدارس، لازم أوضح ده للناس لمواجهة جائحة كورونا.. ما تندهشوش".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ ومن المقرر أن يشارك في افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضاف الرئيس: "عايز أقول ده عشان الرسالة توصل بوضوح؛ ونشرح بعدين في البرامج والإعلام بالتفصيل".

الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا كوفيد 19 السيسي العام الدراسي

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