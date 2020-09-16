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بعد قليل.. السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

10:16 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
بعد قليل.. السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي الجامعة المصرية اليابانية برج العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإسكندرية وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي

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