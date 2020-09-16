بعد قليل.. السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

كتب- مصراوي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.