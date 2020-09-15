وسط إقبال جماهيري كبير.. وزيرة الثقافة تفتتح "كنوز متاحفنا 5"

مصراوي

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الثلاثاء، معرض "كنوز متاحفنا الفنية 5.. مختارات من الفن الأوروبي"، وسط إقبال جماهيري كبير.

ورافق وزير الثقافة خلال فعاليات الافتتاح، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ونخبة كبيرة من الفنانين التشكيليين، وذلك في مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" بالزمالك.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها البالغة بهذا الحضور الكبير، مؤكدة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الجمهور الذي يأتي غالبيته من الشباب يدل على مدى الوعي لديهم بأهمية ما تمتلكه مصر من كنوز فنية لكبار الفنانين العالميين.

جدير بالذكر أن "مختارات من الفن الأوربي" هي النسخة الخامسة من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية التي تبناها مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي"، منذ إعادة إفتتاحه حيث يضم هذا المعرض أكثر من مائة عمل فني من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ما بين تصوير زيتي ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال "بول جوجان، ورودان، وكلود مانيه، وإدوارد مانيه، ورينوار، وألفريد سيسلي، وديجا، وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربي.

يأتى هذا المعرض الفني بعد فترة توقف طويلة بسبب إنتشار جائحة كورونا، وبذلك يعد إيذانا بعودة النشاط الفني بقوة في الفترة القادمة.