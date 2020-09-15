محافظ القاهرة يشدد على العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات بارتداء الكمامات
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح المواطنين بدخول كافة المنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات، وكذلك الحفاظ دائمآ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين في كافة المنشآت
وشدد على ضرورة التنبيه على جميع العاملين داخل ديوان عام محافظة القاهرة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات التابعة لمحافظة القاهرة بضرورة ارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بتعقيم وتطهير كافة المنشآت حرصا على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها.
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حرصا على صحة المواطنين
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