"صحة القاهرة" تنظم حملة توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كتب- محمد نصار:



تنظم مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30/ 9 على مستوى 14 منطقة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.



وصرح الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.



وأضاف أن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ يوم 20 / 9 وحثي يوم 24 / 9 وتشمل مناطق (البساتين _ الشرابية _ روض الفرج _ السلام ثاني _ المرج _ حلوان _ المقطم) والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 /9 وحتى يوم 30/ 9 وتشمل مناطق (مصر القديمة _ الزاوية _ السلام أول _ الخليفة _ المعصرة _ منشاة ناصر _ 15 يوم).

وذكر الدكتور محمد شوقي، أن الحملة ستقدم خدمات توعية ضمن مبادرة أيامنا أحلى لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

