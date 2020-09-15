كورونا في 24 ساعة| زيادة جديدة في إصابات مصر.. وتحذير من "أصعب شهرين" للفيروس

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، وتحذير منظمة الصحة العالمية من "أصعب شهرين".

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