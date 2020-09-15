​تبدأ بأمسية "مصر- المكسيك".. "الثقافة" تطلق سلسلة "علاقات ثقافية" مع شعوب العالم

(مصراوي):



قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاثنين، إن الوزارة أطلقت سلسلة ندوات بعنوان "علاقات ثقافية"، تُقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة، وتبدأ بأمسية "مصر المكسيك- علاقات ثقافية"، وذلك في السادسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت عبدالدايم أن سلسلة ندوات علاقات ثقافية تأتي ضمن خطوات توطيد الأواصر بين مصر ومختلف الدول، وإلقاء الضوء على فعاليات وأنشطة التبادل الثقافي مع شعوب العالم.

وتابعت وزيرة الثقافة: "كل أمسية من السلسلة تستضيف سفير الدولة المحتفى بها؛ للتعريف بثقافة دولته مع التركيز على الصلات الثقافية التي تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ".

وأضافت عبدالدايم: "تم اختيار عنوان الندوة الأولى لمواكبة احتفالات دولة المكسيك بعيدها الوطني، وأكدت بث الفعاليات عبر قناة أمانة المؤتمرات باليوتيوب".

يُشار إلى أن الأمسية الأولى "مصر المكسيك- علاقات ثقافية" تستضيف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفير خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك في القاهرة، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، والروائي الكبير محمد المنسي قنديل، والروائي الشاب طارق إمام.