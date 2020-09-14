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"خريجي الأزهر" بمطروح تطلق حملة توعوية بعنوان "كن أمنا وسلاما لوطنك"

08:12 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
"خريجي الأزهر" بمطروح تطلق حملة توعوية بعنوان "كن أمنا وسلاما لوطنك"

المنظمة العالمية لرابطة خريجي الأزهر

كتب- محمود مصطفى:


أطلقت المنظمة العالمية لرابطة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح حملة توعوية لشباب المحافظة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بعنوان "كن أمنًا وسلامًا لوطنك" لتوعية الشباب بمخاطر التطرف والإرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأكد الشيخ عبدالرحمن سرحان، عضو رابطة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أهمية التسامح في الإسلام، وأن الدين يدعو إلى المحبة والتعايش، مستذكرًا سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، في وسطيته وتسامحه مع الآخر.

وحذّر الشيخ عبد الرحمن سرحان من "خوارج العصر المتطرفين"، الذين يشوهون صورة الإسلام ويدعون للتطرف والإرهاب، منوهاً إلى أسس عدة تُمكن الفرد المواطن من كيفية التعرف على الشخصية المتطرفة، مشيداً بما يقوم به أعضاء المنظمة على مستوى المحافظة من جهود كبيرة في محاولة للحد من ظواهر التطرف والإرهاب والعنف بكل أشكاله، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي توجه الرسائل الفكرية الصحيحة، والتي تعتبر بنكا للمعلومات وتحوي عددا من الفيديوهات التوعوية لأبناء المجتمع كافة.​

المنظمة العالمية لرابطة خريجي الأزهر حملة كن أمنا وسلاما لوطنك الأزهر الشريف

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