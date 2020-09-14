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مصدر حكومي: تقييمات لجميع المحافظين بعد 30 سبتمبر.. والتغييرات واردة

03:05 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
مصدر حكومي: تقييمات لجميع المحافظين بعد 30 سبتمبر.. والتغييرات واردة

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي مسئول، عن وجود عملية تقييمات شاملة لأداء جميع المحافظين عقب 30 سبتمبر الجاري

وتنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوم 30 سبتمبر الجاري.

وقال المصدر، لمصراوي، الاثنين، إنه عقب هذه التقييمات سيكون هناك إجراء من الحكومة تجاه المحافظين وفقا لتقارير الأداء في عدد من الملفات على رأسها مخالفات البناء.

وأوضح المصدر، أنه من الوارد عقب انتهاء عملية التقييم إعلان حركة تغييرات في المحافظين وفقا لمدى إنجاز كل محافظ في الملفات الرئيسية، لافتا إلى أن حرمة المحافظين لا تتطلب موافقة مجلس النواب وبذلك لن يكون هناك أي مشكلة في غياب البرلمان عن الانعقاد حال الإعلان عن حركة جديدة.

وأشار المصدر، إلى أن الملفات التي يجري تقييم أداء المحافظين عليها أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن استرداد أراضي الدولة المعتدى عليها، إلى جانب منظومة النظافة، وعدد من الملفات الأخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح بداية الشهر الجاري بأن ملف التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمثابة اختبار للحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

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