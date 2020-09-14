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غدًا.. قطع المياه عن مدينة العبور 14 ساعة لإجراء أعمال صيانة

12:08 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
غدًا.. قطع المياه عن مدينة العبور 14 ساعة لإجراء أعمال صيانة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة العبور بالقليوبية بقيادة المهندس أحمد عمران رئيس جهاز المدينة، قطع المياه عن مدينة العبور، غدًا الثلاثاء، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجارى، وذلك لوجود أعمال صيانة بمأخذ المياه.

وأهاب جهاز مدينة العبور بقيادة المهندس أحمد عمران، المواطنين والمنشآت الخدمية مثل المخابز والمستشفيات وخلافه، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع قيام الجهاز بتوفير سيارات لنقل مياه الشرب للاحتياجات الضرورية.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم توجيه الإدارات المختصة بالبدء في أعمال الصيانة الدورية لبالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة المعدات المستخدمة في أعمال الكسح وشفط المياه ومراجعة صيانة أكشاك وأعمدة الكهرباء، للاستعداد لموسم الشتاء مبكراً، مع الاهتمام برفع كفاءة أعمال النظافة والاهتمام بالرقعة الخضراء بالمدينة.

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