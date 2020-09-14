تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور خلال تعاملات الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 5 جنيهات، بينما انخفض سعر كيلو السمك البلطي بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم، بنحو 5 جنيهات ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم ليتراوح اليوم بين 13 و15جنيها،

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين ليتراوح اليوم بين 44 50 جنيها، وهي أسعار أمس الأحد.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.